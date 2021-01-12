İbo Show'un 10. bölüm konukları belli oldu! Haluk Levent de var

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses programıyla gündemden düşmüyor! İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı.
Programın 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünde yeni konuklar ilgi çekti.
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak.
Programda Haluk Levent eğlenceli kimliği ve güçlü sesiyle dikkat çekerken usta sanatçılarda türküleriyle kulakların pasını silecek.
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