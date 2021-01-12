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İbo Show'un 10. bölüm konukları belli oldu! Haluk Levent de var

12.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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İbo Show'un 10. bölüm konukları belli oldu! Haluk Levent de var

Yeni sezonda da ekranda olmak için sözleşme yenileyen İbrahim Tatlıses ile İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un konukları arasında gündemden düşmeyen Haluk Levent de var.

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses programıyla gündemden düşmüyor! İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Programın 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünde yeni konuklar ilgi çekti.

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İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak.

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Programda Haluk Levent eğlenceli kimliği ve güçlü sesiyle dikkat çekerken usta sanatçılarda türküleriyle kulakların pasını silecek.

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