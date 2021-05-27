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İbo Show'un final bölümü konukları belli oldu

27.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra ekrana dönmesiyle gündem olan İbrahim Tatlıses'in yeni konukları belli oldu. İbo Show final bölümünde ünlü isimler var.

İbo Show'un final bölümü konukları belli oldu

Her hafta sosyal medyanın gündeminde oturan İbo Show yeni konukları belli oldu. Sık sık reytinglerde kötü olduğu ve final yapacağı konuşulsa da bu iddialar yalanlanmış ve ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show devam etmişti.

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelen İbrahim Tatlıses'e kanal bir araba bile hediye etmişti. Temizmagazin'in haberine göre; İbo Show'un final bölümü konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in konukları; Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Gülben Ergen oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil İbo Show
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