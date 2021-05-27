Her hafta sosyal medyanın gündeminde oturan İbo Show yeni konukları belli oldu. Sık sık reytinglerde kötü olduğu ve final yapacağı konuşulsa da bu iddialar yalanlanmış ve ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show devam etmişti.

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelen İbrahim Tatlıses'e kanal bir araba bile hediye etmişti. Temizmagazin'in haberine göre; İbo Show'un final bölümü konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in konukları; Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Gülben Ergen oldu.



