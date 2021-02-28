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Mahmut Tuncer'den İbo Show itirafı! İbrahim Tatlıses şoke olacak

28.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
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Mahmut Tuncer'den İbo Show itirafı! İbrahim Tatlıses şoke olacak

Ekranlara dönen İbo Show her hafta bir polemikle gündem oluyor. Mahmut Tuncer İbrahim Tatlıses'e kırgınlığını dile getirdi ve İbo Show itirafıyla dikkat çekti.

Uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 9 yıl ara verdiği İbo Show'la ekranlara muhteşem bir dönüş yapmıştı. Mahmut Tuncer'in İbo Show'a katılıp katılmayacağı ve ikili arasında yaşanan küslükteki son durum merak konusu oldu.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu.

Sıkı dost olan Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses yıllar önce küsmüştü. Aralarında ne geçtiğine dair açıklama yapmayan ve sessiz kalan ikiliden Mahmut Tuncer, eski dostu hakkında ilk kez konuştu.

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'BELKİ ÇAĞIRDI BEN GİTMEDİM'

Erol Köse'nin sorduğu 'İbo Show'a gider misin?' sorusuna 'Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem. Belki çağırdı, ben gitmedim' yanıtını veren Mahmut Tuncer kafaları karıştırdı.

Tuncer daha sonra ise Söylemezsem Olmaz'a katıldı. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Mahmut Tuncer’e, “Hem bir izleyici olarak hem meslektaş olarak, İbrahim Tatlıses’in şu an televizyonda olmasını nasıl buluyorsun?” sorusunu sordu. Bu sorunun ardından ünlü türkücü, “İyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim, ben şu an da görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi!” sözlerini dile getirdi.

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'BEN ÇOK KIRILDIM'

İbo Show programını bazen izlediğini dile getiren Mahmut Tuncer, “Fazla seyretmiyorum çünkü maçlar başlıyor. Evde de seyrediyorlar. Küs olsak da severiz. Ama biz şu anda görüşmüyoruz!” dedi. Seren Serengil ise “Görüşürsünüz!” ifadelerine yer verdi. Fakat Tuncer, “Yok yok görüşmeyiz…” dedi.

İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamalar devam eden Mahmut Tuncer şu ifadeleri kullandı:

"Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!"

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer,
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