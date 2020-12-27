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  4. İbo Show Yılbaşı Özel programına kimler konuk olacak? İşte İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı

İbo Show Yılbaşı Özel programına kimler konuk olacak? İşte İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı

27.12.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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İbo Show'un Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu. Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyircilere yeni yılın ilk anlarında eşlik edecek. İşte izleyiciyi kahkahaya boğan, zaman zaman da duygusal dakikalar yaşatan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü fragmanı ve konukları.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show’un birbirinden özel konukları belli oldu. İbo Show'da 31 Aralık akşamı, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

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"ŞARKI REKORU KIRILACAK"

İbo Show'un yılbaşı bölümü fragmanında İbrahim Tatlıses'in "Bu akşam şarkı rekoru kırılacak. Tam 75 şarkımız var" sözleri dikkat çekiyor.


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