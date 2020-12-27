İbo Show Yılbaşı Özel programına kimler konuk olacak? İşte İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.
Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show’un birbirinden özel konukları belli oldu. İbo Show'da 31 Aralık akşamı, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
İbo Show'un yılbaşı bölümü fragmanında İbrahim Tatlıses'in "Bu akşam şarkı rekoru kırılacak. Tam 75 şarkımız var" sözleri dikkat çekiyor.
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