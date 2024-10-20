İbra ve ibra etmek ne demek? İbra edilmek nedir? TDK'ya göre anlamları

Cümle içinde kullanılan kelimelerin doğru seçilmesi gerekir. Günlük konuşmada ya da yazı dilinde tercih edilen kelimelerin anlamlarını bilmek doğru bir şekilde konuşmak için oldukça önemlidir. Özellikle de yazılı metinlerde kullanılan kelimelere dikkat etmek gerekir. Bu kapsamda merak edilen ve araştırılan ibra ve ibra etmek kelimelerinin anlamını bilmek ve doğru kullanmak dilimiz için önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkar.

İbra ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan ibra, dilimize Arapça'dan gelmiş kelimelerden biridir. Aklama, temiz çıkarma, yükümlülükten kurtulma ve arındırma anlamını taşıyan kelimenin bir diğer anlamı ise bir kişinin ya da kurumun borçlarını ödemesi anlamı da taşır. Aynı kökten türeyen ve gerek ibra işleminin gerekse başka nedenlerin sonucunda oluşan suçsuzluk, yükümlülükten kurtulma ya da borçsuzluk da bu kelime ile ifade edilir.

Beraat kelimesiyle de bağlantılı olan ibra TDK anlamı aklama, temize çıkarma olarak açıklanır. Hemen her kelimenin doğru karşılığını Türk Dil Kurumunda bulmak mümkündür. İbra kelimesinin de Türk Dil Kurumunda ki karşılığı bu şekilde açıklanır. İbra fıkıh teriminde de birinin başkasını zimmetinde olan hakkından karşılıksız olarak vazgeçmesi anlamına gelir.

İbra etmek ne demek?

İbra etmek, ibra ile aynı anlamı taşıyan kelime öbeğidir. Özellikle hukuk terimleri arasında oldukça sık bir şekilde kullanılan ibra etmek kelimesi, bir kişinin aklanması anlamında kullanılır. İbra etmek TDK açıklamasına göre tam karşılığı aklamak anlamı taşır. İbra etmek kelimesi genellikle ortada olan bir hakkın sahibi tarafından düşürülmesi ya da dava konusu olmaktan çıkarılması olarak açıklanır ve cümle içinde bu anlamlarda kullanılır. Bu kapsamda ibra etmek kelimesi borçları ve yükümlülükleri son erdiren bir işlem olarak da kullanılmış olur. İbraname kelimesi de bu kelimeden yola çıkarak türetilen ve aklama belgesi anlamına gelen bir kelimedir.

İbra edilmek nedir, ibra edilmek ne demek?

İbra, ibra etmek ve ibra edilmek birbiri ile bağlantılı olan ve hemen aynı anlamlara sahip olan kelimelerdir. İbra edilmek hakkın sahibinin vazgeçmesi ile borç münasebetini ortadan kaldırma anlamına gelir. İdari işlemlerde ibra edilmek ise ibra edilmek, idari yönden aklanmak manasına gelir.

Bu kapsamda Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman ibra edilmek TDK anlamı yine aklanmak anlamına gelir. Genellikle şirketlerin hesap verme sürecinin sonucunda kullanılan terim şirketin aklanması olarak kullanılan hukuki bir terimdir.