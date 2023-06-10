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İbrahim Büyükak Bodrum'daki 450 TL'lik lahmacunu duyunca bakın ne dedi! Sosyal medyanın diline düştü

10.06.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaz olduğu gibi bu yazda tatil belgelerindeki lahmacun ve ayran fiyatları gündemden düşmüyor. Özellikle Bodrum'da çok yüksek olan lahmacun fiyatları ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'a sorulunca verdiği yanıt şaşırttı.

İbrahim Büyükak Bodrum'daki 450 TL'lik lahmacunu duyunca bakın ne dedi! Sosyal medyanın diline düştü

Bodrum’da her yaz olduğu gibi bu yazda lahmacun-ayran fiyatı sık sık gündeme geliyor. Bölgeye ve mekana göre değişen lahmacun fiyatı ortalama 450-500 TL aralığında satılıyor.

Bodrum'da pazar yerinde 20-30 TL olan lahmacun, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde 450 TL'den başlıyor.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu İbrahim Büyükak önceki gün Bebek'te görüntülendi.

İbrahim Büyükak 2

''HERKES YEMEZSE FİYATLARI DÜŞER''

Ailesi ile tatil planlarının olduğunu ve en kısa zamanda gerçekleştireceğini dile getiren Büyükak, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının 450 TL olduğunun hatırlatılması üzerine "Yemesinler. Herkes yemezse fiyatları düşer" dedi.

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. İbrahim Büyükak'a; 'Tam bir ekonomist', 'Sorunun çözümü belli', 'Çözüm bu kadar basit' gibi yorumlar yapıldı.

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