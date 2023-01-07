İbrahim Büyükak'ta büyük gaf! Derbi öncesi Galatasaray'ın son idmanını paylaşan İbrahim Büyükak'a tepki yağıyor

İbrahim Büyükak Twitter'da en çok konuşulan konular arasında. Sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşım nedeniyle büyük tepki toplayan Büyükak, gelen tepkiler sonrasında fotoğrafı sildi. Yarınki Fenerbahçe derbisi için Galatasaray'ın son idmanını izlemeye giden oyuncu 'Son İdman' notuyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Galatasaray'ın ilk 11'i görülüyor. Derbi gündemini sarsan İbrahim Büyükak ile ilgili bilgiler merak ediliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU

İbrahim Büyükak sosyal medya platformu Instagram'da bir hikaye paylaştı. Galatasaray'ın son idmanını paylaşan oyuncu büyük bir tepkiyle karşılaştı. Yarın akşam Fenerbahçe ile derbi oynayacak olan Galatasaray'ın taraftarları bu duruma sessiz kalmadı ve büyük tepki gösterdi. Kendisi de Galatasaray taraftarı olan Büyükak gelen tepkiler sonrası paylaşımı sildi.

Son idmanda takımlar ilk 11'leri ile saha çıkıyor. Gizli kalması gereken bu idman İbrahim Büyükak'ın paylaşımıyla ifşa oldu.

ACUN ILICALI İLE YAKINLIĞIYLA DA BİLİNİYOR

İbrahim Büyükak'ın talihsiz paylaşımından sonra kullanıcılar fotoğrafı bilerek paylaştığını, Fenerbahçe için bilerek paylaşıldığını yazdı.

İBRAHİM BÜYÜKAK BİYOGRAFİSİ

İbrahim Büyükak 20 Ağustos 1983 doğumludur. Bursalıdır. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. 2008'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayan BKM Mutfak'taki Çok Güzel Hareketler Bunlar programında skeçleri yazıp oynadı. Mayıs 2013'te Star TV'de 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovu yaptılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın almasıyla program TV8'de 3 Adam adıyla yayımlanmaya devam etti. TV8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2017'de 3 Adam'ın sona ermesi ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.

2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan Birahim Büyükak dört yıldır evli. Büyükak çiftinin bir de Aslan Oktay adında oğlu bulunuyor. Aslan Oktay henüz bir yaşında.

YAZIP OYNADIĞI FİLMLER

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayi Toplantısı gibi senaristinin kendisi olduğu filmler yapsa da, 2021 yılında kendi hayat hikâyesini alternatif bir şekilde anlattığı İlginç Bazı Olaylar isimli internet dizisinde yönetmenliğe de adım atmıştır. Diziyi hem yazmış, hem çekmiş, hem de başrol oynamıştır.



