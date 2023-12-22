İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ı omzundan öpmüştü! Çok konuşulan görüntüler için açıklama yaptı

Kuş Uçuşu dizisinin yemeğinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un kameraların önünde verdiği görüntü çok konuşulmuştu. Son olarak Nişantaşı'nda görüntülenen Akalay, o anlarla ilgili açıklama yaptı.

Dizinin yemeğinde ikili arasındaki diyalog dikkat çekmiş, Akalay'ın 'O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor' sözleri karşısında Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti.

"SİZ ARKADAŞINIZA TEMAS ETMEZ MİSİNİZ?"

Birce Akalay, basın mensuplarının çok konuşulan görüntüleri sorması üzerine, "Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik" yanıtını verdi.

Devamında Akalay "Dinleniyorum artık, ailem, arkadaşım akrabam kim varsa hepsiyle rahat rahat görüşebiliyorum artık" şeklinde konuştu.