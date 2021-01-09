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İbrahim Çelikkol’dan ilk yönetmenlik deneyimi

09.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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İbrahim Çelikkol’dan ilk yönetmenlik deneyimi

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oyunculuğunun yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini 'Mütemadiyen' şarkısının klibinde yaşadı.

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol oyunculuğunun yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini Alp Mutlu'nun Mütemadiyen' şarkısının klibinde yaşadı. Çelikkol çekimlerle ilgili “Sadece kamera önünde görünsek de seneler içinde kamera arkasında da neler olup bittiğini az çok özümsüyoruz. Her zaman yönetmen koltuğunda oturan hocalarıma saygım sonsuz olmuştur. Şimdi ise bu koltukta kendimi görüyorum. Her şeyden önce aşırı heyecanlıydım. Azimle ve titizlikle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

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'EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Alp Mutlu ise yaşadığı bu deneyimi, “Bu zamana kadar işin hep müzik kısmında oldum. Oyunculuk hakkında hiçbir tecrübem olmadığından kamera karşısında ve o ışıkların altında olmak benim için hiç kolay olmadı. Elbette çok zorlandım. Daha önceki klip çalışmamda da böylesine profesyonel bir ekiple çalışmadığım için böyle bir havayı soluyamamıştım. Hem benim için eşsiz bir tecrübe oldu, hem de ortaya çok güzel ve değerli bir iş çıktı. Abim ( İbrahim Çelikkol ) her zaman bu yolda en büyük destekçim oldu. “ diyerek ifade etti.


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