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  4. İbrahim Çelikkol Hatay’da köy köy dolaşıyor! Ulaşılamayan 30 köye ulaştı

İbrahim Çelikkol Hatay’da köy köy dolaşıyor! Ulaşılamayan 30 köye ulaştı

10.02.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremden sonra soluğu deprem bölgesi olan Hatay'da aldı. Oyuncu girilemeyen köyler için harekete geçti ve 30 köye ulaştı.

İbrahim Çelikkol Hatay’da köy köy dolaşıyor! Ulaşılamayan 30 köye ulaştı

Orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak yangın bölgelerinde elinde geleni yapan oyuncu İbrahim Çelikkol şimdi de deprem için seferber oldu.

İbrahim Çelikkol’un depremin ilk gününden beri Hatay’da olduğu ortaya çıktı. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Çelikkol, pazartesi sabahı off-road aracıyla ve yardım malzemeleriyle soluğu Hatay’da aldı.

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Uzun süre ormanlık alanda bir evde yaşayan ve zor doğa koşullarına karşı eğitimli olan Çelikkol’un köy köy dolaşarak yardım götürdüğü öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun özellikle girilmeyen 30 köye girdiği ve arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldığı öğrenildi.

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