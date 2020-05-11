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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal: Dilimde hep anacağım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 3 yıl önce yaşamını yitiren şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan duygusal bir mesaj geldi.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal: Dilimde hep anacağım!

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de son albümü "Ömrüm"ün çıkmasından yaklaşık iki ay sonra evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda 29 gün tedavi gören sanatçı, 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti ve cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ölüm yıldönümü olan Erkal'ın eşinden duygusal bir paylaşım geldi.
İbrahim Erkal ile çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, "Ne bugün ne yarın unutmayacağım valla adını... Dilimde hep anacağım! Yokluğun zoruma gidecek ama seni yüreğimde hep saklayacağım" ifadelerini kulandı.

İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü.

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