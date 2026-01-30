SPOR

İbrahim Hacıosmanoğlu ameliyat oldu! TFF'den açıklama geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu operasyon geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandığını ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstanbul'da bir hastanede operasyon geçirdi. TFF'den Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU EDİLMİŞTİR"

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şunları ifade edildi:

"Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

