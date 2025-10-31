İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis skandalıyla ilgili yeni şifre! "Deşifre etmeye Nisan ayında başlamıştık"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası CNN Türk'te açıklamalarda bulunuyor.

571 HAKEMİN 371'İ BAHİS OYNADI

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev alan 571 aktif hakemin, 371'inin bahis hesabının olduğunu duyurmuştu. Bu 371 hakemin de 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı açıklanmıştı.

149'U PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mevcut tespit edilen hakemlerden 149'u PFDK'ya sevk edilip 45 günün üstünde hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kurala göre, 45 günden fazla hak mahrumiyeti cezası alan hakemler, görevden süresiz olarak men edildi.

"ZORBAY KÜÇÜK İLE GÖRÜŞTÜM"

“Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."

"40 LİRASI VARMIŞ, 2 KUPON OYNAMIŞ"

"Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."

"NİSAN AYINDA BAŞLADIK"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"SIRADA OYUNCULAR VAR! 3700 KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

"BAHİS HESABI AÇMAK SUÇ DEĞİL"

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten. Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir. Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."

"ÇOĞU HAKEM OYNAMIŞ, KAYBETMİŞ"

"Çoğu oynadığı maçlardan bir şey de kazanmamış. Neden oynarsın? Çoğu da kaybetmiş. Hangi maçlarda oynadıklarının çözümü yapılıyor şu anda. Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."