İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'un hakeme söylediklerine cevap! ''Bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularına cevap verdi.

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

"1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanının bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz."

"OKAN HOCAYA EN BÜYÜK CEZA..."

"Okan hocanın orada kullandığı kelime 'Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez...' Şimdi öyle düşünmeyeceksiniz işte. En büyük ceza; bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o. Size söylenen söz ve hakaret size yapılmıyor, bize yapılıyor dedim hakem arkadaşlarımıza. Biz onlara sahip çıkacağız, arkalarında duracacağız. Hatalarını düzelten hakem arkadaşlarımızla devam edeceğiz, düzeltmeyenlerle birlikte yürümeyeceğiz. Bizim olduğumuz yerde art niyetli hiç kimse hareket edemeyecek"

"SAHANIN ALTI BETON GİBİYDİ"

"Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum."

"MONTELLA İLE BENİM ARAMIN İYİ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

"Montella ile benim aramın iyi olması önemli değil. Önemli olan oyuncularla arasının iyi olması. Hem benimle hem de oyuncularla arası iyi."

"TARİHİN EN İYİ JENERASYONU"

"Bence bu milli takım kadrosu hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu. Oyuncularımız aslan gibi mücadele etti."

"KAYSERİ'DE HERHALDE GALLER'İ YENERİZ"

"Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILIRSANIZ EVİNİZ HAZIR"

"22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Böyle bir imkan varsa sadece futbolcular değil siz de yönetim olarak elinizden geleni yapacaksınız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Sadece onunla da kalmaz. Orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim. Federasyon bütçesiyle ilgisi yok. Öyle saçma şey olur mu?"

LALE CANDER'İN GÖREVDEN ALINMASI

"İlk seçildiğimiz günden beri hedefimiz güzel şeyler yapmak. Yapamadığımızda yapamıyoruz der ve görevi yapabilecek birine devrederiz. Bu yönetim kurulu arkadaşımızın da farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye."

"BİRİNİ TFF'YE ALDIM MI?"

"Benim 12 kardeşim 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."

"HERKESE EŞİT YAKLAŞIYORUZ"

"Bir seçimi kazandıysak tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Çok değerli dostlarımız var. İnsanlar niyetinizin halis olduğunu anladığı zaman size güveniyor. Bize oy veren veya vermeyen hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit yaklaşıyoruz."

"ARAMIZDA HERHANGİ BİR KÜSLÜK YOK"

"İnsanlar bizimle Mecnun Otyakmaz'ın nasıl bir araya geldiğini tartışıyor. Mecnun Otyakmaz ile bir dost olarak yola çıktık. Allah nasip ederse buradan güzel işler yapıp ayrılırız. Aramızda herhangi bir küslük yok. Bunları ciddiye almıyorum ben. Yönetim kurulumuzda da sorunu olan yok. Uyum içinde çalışıyoruz."

"BİZ BİR ÇİFTLİK DEVRALDIK"

"Çok güzel bir federasyon devraldık. Burada 20-30 senelik bir birikimiz var. Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"Mali genel kurulda 5,9 milyon euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları 272 Milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç."

"4 MİLYON EURO AĞIRLAMA MASRAFI OLMUŞ"

"EURO2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz."

"KIRKLARELİ'DE BİR BERBERE AİT IBAN NUMARASI ÇIKMIŞ"

"Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu arkadaşımız 'ben masrafları kendim karşılayacağım' dedi. 'Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi. Bilet olayları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söylemiş hangi hesaba göndermiş diye. Bakmışlar böyle bir Iban numarası yok. Iban üzerinden gidince Kırklareli'de bir berbere ait Iban numarası çıkmış. 400 Bin TL'lik bilet almıştı. Kim olduğunu araştırdılar, detayları var."

"KENDİ CEBİMİZDEN VERECEĞİZ"

"Allah nasip etti sporseverlere hizmet edeceğiz. Yönetim kuruluna, başkanlara, 'biz bir farkındalık gösterelim kendi masraflarımızı kendimiz karşılayalım' dedim. Bütün kulüp başkanları doğru bu dedi. Kayseri'deki milli maça bütün kulüp başkanlarını davet edeceğiz. Bütün masrafları yönetim kurulu olarak kendi cebimizden vereceğiz."

"4 MİLYON EUROYU PRİM OLARAK VERSEYDİNİZ"

"Bu tablonun bu şekilde hazırlanması, muhtemelen kesin kazanacaklarını düşünüyorlardı. 4 milyon euroyu çocuklara ekstra prim olarak verseydiniz Hollanda'yı yenerlerdi. Kulüplere yapılan sunumda bunları anlattık. Şoke oldu hepsi."

"BEN MAÇ DEĞİL HAKEM SEYREDİYORUM"

-İlk 8 haftada adil bir yönetim olduğunu düşünüyor musunuz?

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Değerlendirmiyorum. Sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben maç değil hakem seyrediyorum. Bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız."

"3 SAAT GÖRÜŞME YAPTIK"

"4 kulüp başkanıyla 3 saat görüşme yaptık. Eskiden kasıtlı hata oluyordu. Bu sene bakarsanız 7-8 hakem genç hakemdi. Kademeli kademeli düzelecek. Her şey bir anda olmuyor. VAR'da hatalı kararlar oluyor. MHK Başkanımız çalışıyor. Bunu minimuma indireceğiz."

"ŞAHSİYETİMİZLE OYNAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR"

"Yapılan hatalar sadece yapanı bağlamıyor. Bizim bu şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur. Birine duygusal bağınız varsa, güçten korkarak yapıyorsanız bunu bu sadece sizi ilgilendirmiyor. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Verdiğimiz talimat, rengine gücüne bakmadan gördüklerini vermeleri."