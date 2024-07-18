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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesi sonrası Trabzonspor Başkanı'ndan dikkat çeken sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 19:50
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TFF'de Mehmet Büyükekşi dönemi sona ererken yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Gerçekleştirilen seçimin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesi sonrası Trabzonspor Başkanı'ndan dikkat çeken sözler!

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

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''FUTBOLDA TRABZON DEVRİMİ OLDU''

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Ertuğrul Doğan, "Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten gideceğini söylemiştik ve gitti." dedi.

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan konuşmasını şöyle noktaladı: "İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün. Hayırlı olsun."

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Trabzonspor son dakika tff
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