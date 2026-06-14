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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi Türkiye maçına damga vurdu!

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı olan Avustralya karşılaşmasını FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yan yana izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yayına yansıyan sert ve ciddi yüz ifadesi sosyal medyaya damga vurdu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi Türkiye maçına damga vurdu!
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Avustralya ile kozlarını paylaşırken heyecan sadece yeşil sahada değil, tribünlerde de doruktaydı. Futbol dünyasının zirvesindeki isimleri bir araya getiren kritik mücadelede, protokol tribününden ekranlara yansıyan anlar gecenin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

INFANTINO İLE YAN YANA TAKİP ETTİ

Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti. Dünya futbolunun patronuyla maçı yan yana izleyen Hacıosmanoğlu'nun karşılaşma boyunca yaşadığı heyecan ve gerilim kameralardan kaçmadı.

O SERT BAKIŞLAR SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Mücadele devam ederken yayıncı kuruluşun kameraları sık sık protokol tribününe çevrildi. Bu anlarda ekrana yansıyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oldukça ciddi, gergin ve sert yüz ifadesi izleyicilerin anında dikkatini çekti.

Maçın heyecanı sürerken Hacıosmanoğlu'nun ekrana gelen bu görüntüleri, futbolseverler arasında sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Kimi taraftarlar TFF Başkanı'nın karşılaşmaya tamamen odaklandığını ve milli takımın heyecanını derinden hissettiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise o sert ve ikonik ifadeyle ilgili esprili yorumlarda bulunarak renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

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Avustralya Avustralya
2 - 0
Türkiye Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım İbrahim Hacıosmanoğlu
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