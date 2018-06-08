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İbrahim Saraçoğlu'ndan basen ve kalça eriten doğal kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

Basen bölgesinden şikayetçi olanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan onaylı bir kür tarifimiz var. Tarifi bizden uygulaması sizden! :)

İbrahim Saraçoğlu'ndan basen ve kalça eriten doğal kür

İbrahim Saraçoğlu'nun basen eriten kürünü diyet ve spor programınıza eklediğinizde çok daha hızlı yağ yakmaya başladığınızı göreceksiniz. Fakat öncesinde herhangi bir allerji veya varsa sağlık probleminize karşı öncesinde doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

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Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’ndan Basen Eriten Kür Tarifi

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2 çay kaşığı kırmızı biber
1/2 demet dereotu
1/2 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı elma sirkesi

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Nasıl yapılır?

Öncelikle dereotunu ince bir şekilde kıyın. Sonrasında bütün malzemeleri bir kapta karıştırın.

Yaptığınız bu karışımı bir porsiyon salatanın üzerine dökün.

Bu karışım ile beraber tükettiğiniz salata, metabolizmanızı hızlandıracak ve fazlalıkların erimesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra tok kalmanızı da sağlayacaktır.

Kürü, düzenli olarak her gün tek bir öğününüzde tüketebilirisiniz.

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