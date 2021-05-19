İbrahim Selim dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri'nin kadrosuna dahil oldu!

Dijital platformda yayınlanacak ve yazın yayınlanması beklenen 'Erşan Kuneri' dizisi ile gündeme gelen Cem Yılmaz, başarılı oyuncu İbrahim Selim'in kadroya dahil olduğunu açıkladı.

ERŞAN KUNERİ'NİN YENİ İSMİ İBRAHİM SELİM OLDU

48 yaşındaki usta komedyen yeni projesi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosunu açıklamaya başladı. En son Çukur dizisinin başrollerinden Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili'nin katılacağını açıklamıştı. Son olarak ise bombayı patlatan Yılmaz, Youtube platformunda yaptığı programla adından söz ettiren İbrahim Selim'in de yeni projesinde yer alacağını belirtti.

YAZ SESONUNDA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Geçtiğimiz gün, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkması beklenen 'Erşan Kuneri' dizisine ilişkin olarak Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çekimlerine devam edilen dizinin, son sahnelerinin İstanbul'da çekilmesi planlandı.



