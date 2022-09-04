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İbrahim Selim'e konuk olan İrem Derici: Bayılıyorum memelerime...

04.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kez estetik yaptıran İrem Derici yaptırdığı estetikleri de gizlemiyor. Göğüslerinde silikon olan İrem Derici katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı açıklamalarla yine olay oldu. İrem Derici göğüsleri için ödediği parayı söyleyerek dikkat çekti.

İbrahim Selim'e konuk olan İrem Derici: Bayılıyorum memelerime...

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan İrem Derici yine samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. "Ben ilgi manyağıyım" diyen Derici'ye İbrahim Selim "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusunu yöneltti.

İrem Derici bu soruya "Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem Euro-dolar böyle değildi. 4 bin Euro'ya yaptırdım ben bunları satsam hepimiz köşeyi döneriz. Ve güzel yapıldı yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor. Bayılıyorum memelerime" yanıtını verdi.

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İbrahim Selim'in "Çok güzel anlattın" demesi üzerine ise şarkıcı "Bir göresiniz geldi di mi" diyerek şaka yaptı.

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"PATLAR DİYE KORKUYORUM"

İrem Derici kalçasını ise hiç sevmediğini söyleyerek "Kalçamı estetik yaptırır mıyım diye düşünüyorum oturunca patlar diye korkuyorum. Sanırım sarkık kalçaya devam edeceğim. Yaptıranları gidip mıncıklıyorum ama mıncıklanmıyor ki" dedi.

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İrem Derici ele turu
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