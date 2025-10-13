İbrahim Seten'den olay iddia! Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasına İrfan Can Kahveci'den çarpıcı hareket! ''Bu deli...''

Geçtiğimiz sezon Mourinho’nun 2-1 kaybedilen Türkiye Kupası maçının ardından maç sonu Okan Buruk’un burnunu sıkması gündem olmuştu. Gazeteci İbrahim Seten’den flaş bir iddia geldi. 343 yayınında konuşan Seten, İrfan Can Kahveci’nin hocası Mourinho’ya değil de Okan Buruk’a destek çıktığını iddia etti.

"SEN BUNA ALDIRMA BU DELİ"

İbrahim Seten, ‘‘İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun saldırısının ardından Okan Buruk'a, “Hocam, sen buna aldırma; bu deli” dedi ve ardından Mourinho'ya küfretti.’’ İddiasında bulundu.

FENERBAHÇE’NİN NENE TRANSFERİNİ ELEŞTİRDİ

İbrahim Seten, "Salzburg Nene'yi 8-9 milyona vermeye razıyken Fenerbahçe neden 20 milyon euro veriyor ya? Aracı yine Devin Özek. Fenerbahçe'nin bu konuyu ivedi şekilde araştırması gerekiyor. Bununla ilgili komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorum." Açıklamasında bulundu.