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İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

24.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, geçen yıl sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu spor gazetecisi İbrahim Seten hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Seten hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi. İbrahim Seten, 12 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım üzerine Rıdvan Dilmen, Seten hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

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İddianamede Seten'in ifadesinde, Rıdvan Dilmen'in kamuoyunda "şeytan" lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti sonrasında bir spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarının aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu, suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Seten'in 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KAYNAK: DHA

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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