İbrahim Seten'in iddiası ortalığı karıştıracak: İbrahim Hacıosmanoğlu Ali Koç'a "Dile benden ne dilersen" dedi

Türk futbol iklimi yaşanan gerilimlerle iyice gerilmiş durumda. Neredeyse her gün dikkat çeken açıklamalar gelirken, gazeteci İbrahim Seten'in bu iklimde ortaya attığı iddia kaosu da beraberinde getirecek gibi duruyor.

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) seçimlerinde önceki başkan Mehmet Büyükekşi'ye karşı yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimleri kazanmış ve TFF'nin yeni başkanı olmuştu. Seçim dönemiyle ilgili olarak İbrahim Seten, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE ALİ KOÇ ARASINDA BU GÖRÜŞMENİN GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Seten, ikili arasında seçim öncesi geçtiğini öne sürdüğü konuşmanın detaylarını aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim döneminde sessiz kaldığına dikkat çeken Seten şu ifadelere yer verdi:

"ALİ KOÇ'A 'DİLE BENDEN NE DİLERSEN' DİYOR"

"Benim duyduğumu söyleyeyim, teyit edilmemiş bilgi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç’a "Dile benden ne dilersen" diyor. "Ben şimdiye kadarki olayları, güvensizliği gidermek için samimiyetimi göstermek için her şeyi yapmaya razıyım" diyor."