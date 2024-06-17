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İbrahim Tatlıses "Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 07:20
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Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla yıllardır gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, kendisine kötülükleri dokunan üç arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak; "Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler" deyince yorumları gecikmedi.

İbrahim Tatlıses "Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla günlerce konuşulan İbrahim Tatlıses yine adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta eski dostlarını paylaştı ve "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" dedi.

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Tatlıses, paylaşımına "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını da ekledi.

Tatlıses'in paylaşımını görenler "Bu ne kindarlık", "Vay anam vay", "İbo'nun kindar listesi" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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İbrahim Tatlıses
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