MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

Şimdilerde hayatını İzmir'de sürdüren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Babalar Günü'nü kutladı.

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

Sadece başarılı müzik kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatında yaşadığı ilişkiler ve bunlardan sahip olduğu çocuklarıyla da magazin gündeminden inmeyen İbrahim Tatlıses, içinde bulunduğumuz günle ilgili son derece duygusal bir paylaşımda bulundu. Babalar Günü’yle ilgili olarak duygusal bir metin kaleme alan ve bunu çocuklarının ve babasının olduğu fotoğraflarla oluşturulmuş bir video ile takipçilerine ulaştıran Tatlıses şunları yazdı:

“Ben terbiyemi, işimi, aşımı kazanmayı, emek vermeyi babamdan öğrendim… BABAM bana bütün hayat derslerini verdi, onu kaybettiğim gün ben de hayattaki ilk sınavımı verdim, büyüdüm… İyi bir baba olmaya çalıştım evlatlarıma, babamdan aldıklarımı verdim bende… Yeniden hayata döndüğüm o saatlerde, istemeden de olsa büyüdüler bir gecede! Hiçbir zaman kızdığımı saklamadım, en çok da sevdiğimi belli ettim. Yanınızda olan babanıza sarılın, kıymetini bilin! Kalan sağlar sizindir; göçüp gidenlere de rahmet olsun! Babalar gününüz kutlu olsun…”


PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Demet Akalı hesabı görünce deliye döndüDemet Akalı hesabı görünce deliye döndü
'Ben Müslüman sanıyordum''Ben Müslüman sanıyordum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Babalar Günü

En Çok Okunan Haberler

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalı hesabı görünce deliye döndü

Demet Akalı hesabı görünce deliye döndü

Pelin Öztekin'in kolyesi tartışmayı ateşledi

'Ben Müslüman sanıyordum'

Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...

Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...

İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Deniz Baysal'ın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Güzel oyuncu makyajsız pozuyla beğeni topladı

Mesut Özil ile Amine Gülşe'den balayı pozu

Mesut Özil ile Amine Gülşe'den balayı pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.