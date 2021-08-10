İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız imaj değiştirdi! Son pozu gündem oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İmaj değişikliğine giden, son halini Instagram hesabından yayınlayan Yıldız, fotoğrafına filtre uygulayınca olanlar oldu.

Paylaşımına, "Yeni saç renkleri deniyoruz" mesajını not düşen Ayşegül Yıldız son haliyle gündem oldu.

Bambaşka birine dönüşen Ayşegül Yıldız'ın son haline takipçilerinden beğeni yağarken bazı kullanıcılar ise uygulanan fazla filtreyi dillerini doladı.

Yıldız'ın görüntüsüyle dalga geçen takipçileri "Bu kadar filtreye gerek yok" yorumlarında bulundu.

