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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız imaj değiştirdi! Son pozu gündem oldu

10.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ayşegül Yıldız imaj değişikliğine gitti ama filtreyi kaçırınca dalga konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız imaj değiştirdi! Son pozu gündem oldu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İmaj değişikliğine giden, son halini Instagram hesabından yayınlayan Yıldız, fotoğrafına filtre uygulayınca olanlar oldu.

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Paylaşımına, "Yeni saç renkleri deniyoruz" mesajını not düşen Ayşegül Yıldız son haliyle gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Bambaşka birine dönüşen Ayşegül Yıldız'ın son haline takipçilerinden beğeni yağarken bazı kullanıcılar ise uygulanan fazla filtreyi dillerini doladı.

Ekran Alıntısı

Yıldız'ın görüntüsüyle dalga geçen takipçileri "Bu kadar filtreye gerek yok" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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