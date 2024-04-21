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İbrahim Tatlıses'in filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 07:23
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Türkiye’nin konuştuğu Suphiye Orancı’nın, 1980’li yıllarda çekilen İbrahim Tatlıses’in oynadığı Aşıksın filminde figüranlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Orancı'nın figüran olarak oynadığı filmlerde yönetmen ve oyuncu olan İbrahim Tatlıses konuyla ilgili ilk kez konuştu.

İbrahim Tatlıses'in filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararıyla ispatlayan Duygu Nebioğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak annesini aramaya başlamıştı.

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Almanya’da yaşadığı belirtilen annesi Suphiye Orancı’nın 1980’li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıkarken dört çocuğunu bıraktıktan sonra kayıplara karışan Orancı’nın Almanya’ya gittiği ve adını Sophia olarak değiştirdiği söylenirken iki çocuğunu daha olduğu iddia edilmişti.

müge suphiye

Orancı’nın diğer kızı Dilara Türkiye’de olduğu yıllarda İbrahim Tatlıses’in Hülya Avşar’la başrollerini paylaştığı ‘Aşıksın’ isimli filmde ve Seda Sayan ile oynadığı ‘Yorgun’ isimli filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

"PRODÜKSİYON SORUMLUDUR"

Yine Tatlıses’in Perihan Savaş ile oynadığı ‘Yalan’ ve Mine Çayıroğlu ile oynadığı ‘Sarhoş’ isimli filmlerde de Orancı’nın figüran olarak yer aldığı belirlenmişti.

ibrahimmmmmtatlıses

Oda Tv'nin haberine göre, Suphiye Orancı'nın filmlerinde rol aldığı İbrahim Tatlıses konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani..."

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