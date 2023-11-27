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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar! Beğeni butonu çöktü

27.11.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yasemin Şefkatli, son haliyle ilgi odağı oldu. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Ünlü çift, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu. 6,5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından "İyi pazarlar bizden" notuyla paylaştı.

Yasemin Şefkatli 1

Yasemin Şefkatli'nin son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Hamilelik sana çok yakıştı', 'Harika görünüyorsun', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Yasemin Şefkatli 2

Ünlü çiftin 3 ay sonra dünyaya gelecek çocuklarına vereceği isimlerde belli oldu. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.

Yasemin Şefkatli 3

Yasemin Şefkatli daha önce yaptığı açıklamada "Serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

Yasemin Şefkatli 4

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