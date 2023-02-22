İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den Naci Görür'e tepki! 'Psikolojiler altüst olmuşken...'

2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, Naci Görür'ün deprem yorumuna bakın ne dedi.

''KORKMAKTAN BAŞKA BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK''

Yasemin Şefkatli, ''İstanbul için zaman daralıyor, hazırlanmazsak ülkemiz için yıkım olur'' diyen Naci Görür'e ''Nasıl hazırlanalım hocam onu da söyleyin. Bilime ilime saygımız sonsuz ama korkmaktan başka bir hazırlığımız yok. Şu an psikolojiler altüst olmuşken elimizde olmayan şeyleri nasıl düzeltelim bunu da söyleyin!'' sözleriyle sitem etti.

Naci Görür'ün sözlerine ünlü oyuncu Burcu Kara ise 'Ya sabır' yorumunu yapmıştı.



