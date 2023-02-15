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Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

15.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden 10 il etkilendi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Sosyal medya hesabından depremin ardından destek paylaşımlarında bulunan ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, son açıklamasında deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’e isyan etti.

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ünlü isimler deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım edebilmek için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Doğa Rutkay Kamal, Prof. Dr. Naci Görür’ün İstanbul depremi için "500 bin insan ölümle burun buruna" açıklamasının ardından isyan etti.

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"KORKUDAN UYUMUYORUZ"

Doğa Rutkay yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam.Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşamayadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter" cümlelerine yer verdi.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden biri, "Kaç tane deprem yaşadık,hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip,hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha bugün konuşmayalım,etmeyelim dersek,yarın İstanbul depremi olup,ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz.Uyanın !!" yorumunda bulundu.

"HAYATIMIZ BİTMİŞ, YASIMIZ VAR"

Rutkay ise takipçisine, "Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! Ancak onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?" yanıtını verdi.

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