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  4. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğum kilolarından kurtuldu! 1 ayda tam 16 kilo verdi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğum kilolarından kurtuldu! 1 ayda tam 16 kilo verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 12:40 | Son Güncelleme:
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı. Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine döndü. Taze anne baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı. Şefkatli'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğum kilolarından kurtuldu! 1 ayda tam 16 kilo verdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine döndü.

Yasemin Şefkatli 1

1 aylık taze anne-baba olan çift ilk kez baş başa dışarı çıktı. Yasemin Şefkatli'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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Yasemin Şefkatli, doğum kilolarından kurtuldu ve tam tamına 1 ayda 16 kilo verdi. Şefkatli'nin düzgün fiziğine sosyal medyada; 'Bu nasıl bir gen?', 'Gerçek olamaz', 'Bu mümkün olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.

yasemin şefkatli 3

Youtube


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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli tatlıses
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