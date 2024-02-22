İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğum kilolarından kurtuldu! 1 ayda tam 16 kilo verdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine döndü.

1 aylık taze anne-baba olan çift ilk kez baş başa dışarı çıktı. Yasemin Şefkatli'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Şefkatli, doğum kilolarından kurtuldu ve tam tamına 1 ayda 16 kilo verdi. Şefkatli'nin düzgün fiziğine sosyal medyada; 'Bu nasıl bir gen?', 'Gerçek olamaz', 'Bu mümkün olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.







