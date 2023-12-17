İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in ayaklarına masaj yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İdo Tatlıses ile uzun süreli beraberliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapıyor.

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, ocak ayında doğum yapmaya hazırlanıyor. Bu süreci evde eşiyle geçiren Şefkatli, bu defa eşine yaptığı ayak masajıyla gündem oldu.

Eşi İdo Tatlıses'i hastayken yalnız bırakmayan Yasemin Şefkatli, iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Eşi İdo'ya ayak masajı yapan Yasemin Şefkatli, adeta hamile olduğunu unuttu.

Yasemin Şefkatli'nin o hallerini de eşi paylaştı. İdo Tatlıses paylaştığı görsellere, "Karım da karım" notunu düştü.







