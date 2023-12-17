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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in ayaklarına masaj yaptı! Sosyal medya yıkıldı

17.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli şimdilerde 7 aylık hamile. Sosyal medya üzerinden sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşan Şefkatli son olarak eşi İdo Tatlıses'in ayaklarına masaj yapmasıyla gündem oldu. O anlara yorum yağdı.

İdo Tatlıses ile uzun süreli beraberliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapıyor.

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, ocak ayında doğum yapmaya hazırlanıyor. Bu süreci evde eşiyle geçiren Şefkatli, bu defa eşine yaptığı ayak masajıyla gündem oldu.

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Eşi İdo Tatlıses'i hastayken yalnız bırakmayan Yasemin Şefkatli, iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Eşi İdo'ya ayak masajı yapan Yasemin Şefkatli, adeta hamile olduğunu unuttu.

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Yasemin Şefkatli'nin o hallerini de eşi paylaştı. İdo Tatlıses paylaştığı görsellere, "Karım da karım" notunu düştü.


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