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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden kareler

11.10.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen düğüne katılan İbrahim Tatlıses, nikah sırasında kızının 'Evet' diyeceği anda 'Hayır' diye bağırarak salonu kahkahaya boğdu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden kareler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter, dün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

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ÜNLÜ TÜRKÜCÜ ARAYA GİRDİ!

Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı. Bu sırada salon kahkahalara boğuldu. Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

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Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı.
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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kına gecesinde hüngür hüngür ağladıİbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kına gecesinde hüngür hüngür ağladı


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