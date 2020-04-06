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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirtti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

Sevgilisi Levent Dörter’in ardından Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses’in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kötü haberi sosyal medya sayfasından veren Dilan Çıtak Tatlıses, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” dedi.

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Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Dörter "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin, buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Sevgilisi Levent Dörter'in hastanede tedavi altına alınmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan Çıtak, şöyle demişti:

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"Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
hadi hayırlı olsun tebrik ediyoruz seni hemen sosyal medyada kendini reklam etmişsin 2 hafta sonra geçti gitti diye de yazarsın bizi merakta bırakma aman ha
Zaten bizde bana birşey olmaz demiyoruz,Sizlere birşey olmaz diyoruz.
Bu cevabi çok tuttum
kısa öz ve anlaşılır nokta.
allah herkese şifa versin. ALLAH ın izniyle bu kötü günler geride kalacak
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