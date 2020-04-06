İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

Sevgilisi Levent Dörter’in ardından Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses’in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kötü haberi sosyal medya sayfasından veren Dilan Çıtak Tatlıses, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” dedi.

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Dörter "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin, buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Sevgilisi Levent Dörter'in hastanede tedavi altına alınmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan Çıtak, şöyle demişti:

"Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."



