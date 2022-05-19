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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlanınca gözler anneyi aramıştı! Anneden paylaşım geldi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlanınca gözler anneyi aramıştı! Anneden paylaşım geldi

19.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz hafta nişanlandı. Nişanda gözler anne Işıl Çıtak'ı aradı. Nişanda olup olmadığı merak edilen anneden paylaşım geldi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak nişanlanınca gözler anneyi aramıştı! Anneden paylaşım geldi

Dilan Çıtak ile 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter nişanlandı. İkilinin yüzüklerini Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı. İbrahim Tatlıses kızının nişanında "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek, takıldı.

İbrahim Tatlıses açıklamasında "Her baba ne sorulursa sorulsun böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün ve terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz..." dedi.

Ekran Alıntısı

Nişan fotoğrafları basına düşünce herkes anne Işıl Çıtak'ı merak etti. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Işıl Çıtak da nişandaydı ancak fotoğraflarda yer almaması gözlerden kaçmadı.

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Işıl Çıtak nişandan sonra sosyal medya hesabından kızıyla nişandan bir pozunu paylaşarak "Kızıma bak ya. Büyümüş de evleniyormuş" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adamı görünce kadına şiddet aklıma geliyor.
HER YERDEN ÇOCUĞU ÇIKIYOR MAŞALLAHd:d:d:

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