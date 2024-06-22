İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sahnede kendinden geçti! Çılgın dansı dillere düştü

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak ile ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses, sahne tarzı ve sesiyle gündemden düşmüyor.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim son olarak Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

Kendisini izlemeye gelenlere güzel bir gece yaşatan ünlü isim sahnede adeta kendinden geçti.

DANSINA YORUM YAĞDI

Çılgınca dans eden Dilan Çıtak bu performansıyla gündem oldu. Dilan Çıtak'a sosyal medyada; 'Bu nasıl dans?', 'İyice şaşırdılar', 'Buna dans mı diyorlar?' gibi yorumlar yapıldı.