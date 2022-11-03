MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan altın kemer yorumu! Gelin Yasemin Şefkatli'ye de takılmıştı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan altın kemer yorumu! Gelin Yasemin Şefkatli'ye de takılmıştı

03.11.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli'ye de altın kemer takan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a da düğününde altın kemer taktı. "Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil" yorumlarına sebep olan altın kemer hakkında İbrahim Tatlıses'in kızı da sessizliğini bozdu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan altın kemer yorumu! Gelin Yasemin Şefkatli'ye de takılmıştı

"Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil" yorumlarına sebep olan altın kemer gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye hediye ettiği altın kemerin aynısını kızı Dilan Çıtak'a da taktı.

Kobra Murat'ın "200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun" dediği altın kemer yeni gelin Dilan Çıtak'a da soruldu.

3534989_ec75ae14a9fb9a8ab9b8d8733c0071c1_640x640

Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..." Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzıGeceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzı
Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdiKendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli tatlıses

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Ünlü sunucudan kötü haber

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Ünlü sunucudan kötü haber

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

İlginizi Çekebilir

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.