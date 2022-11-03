İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan altın kemer yorumu! Gelin Yasemin Şefkatli'ye de takılmıştı

"Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil" yorumlarına sebep olan altın kemer gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye hediye ettiği altın kemerin aynısını kızı Dilan Çıtak'a da taktı.

Kobra Murat'ın "200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun" dediği altın kemer yeni gelin Dilan Çıtak'a da soruldu.

Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.