MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu oldu! "Böyle bacağında dövmeler filan..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu oldu! "Böyle bacağında dövmeler filan..."

13.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses evlendi. Düğünde bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli de vardı. Herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti. Dilan Çıtak'ın annesini gören Seren Serengil ise bir hayli şaşırdı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu oldu! "Böyle bacağında dövmeler filan..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi. Dilan Çıtak'ın bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses de düğündeydi. Düğünde asıl merak edilen ise Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi oldu.

Ünlü şarkıcının annesi Işıl Çıtak'ı görenler ise hayran kaldı. Düğünde olan Seren Serengil de anne Çıtak'ı görünce bir hayli şaşırdı.

tru

Serengil Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi hakkında "Kadın asaletli. Kızını okutmuş etmiş. Dilan'ın annesi böyle bacağında dövmeler filan var, modern" dedi.

dfggh

450 bin TL'lik altın kemeri gündemdeydi! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğününde süper minisiyle şov yaptı450 bin TL'lik altın kemeri gündemdeydi! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğününde süper minisiyle şov yaptı

Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses resmi ya da dini nikah yapmamıştır. 90'lı yıllarda kısa süreli bir ilişkinin ardından Işıl Çıtak, Dilan'a hamile kalmıştır. Dilan Çıtak 1989 yılında dünyaya gelmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım''Son hali şoke etti! ''Vallahi Aleyna Tilki sandım''
Kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştıKuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdıİbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Son dakika: Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağında bomba alarmı! Savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirildi

Son dakika: Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağında bomba alarmı! Savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirildi

Restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Kendi düğününde süper miniyle sahneye çıkıp...

Kendi düğününde süper miniyle sahneye çıkıp...

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Şoke eden metres göndermesi! "Ebru Gündeş'in evine gidip..."

Şoke eden metres göndermesi! "Ebru Gündeş'in evine gidip..."

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.