İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu oldu! "Böyle bacağında dövmeler filan..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi. Dilan Çıtak'ın bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses de düğündeydi. Düğünde asıl merak edilen ise Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi oldu.

Ünlü şarkıcının annesi Işıl Çıtak'ı görenler ise hayran kaldı. Düğünde olan Seren Serengil de anne Çıtak'ı görünce bir hayli şaşırdı.

Serengil Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi hakkında "Kadın asaletli. Kızını okutmuş etmiş. Dilan'ın annesi böyle bacağında dövmeler filan var, modern" dedi.

Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses resmi ya da dini nikah yapmamıştır. 90'lı yıllarda kısa süreli bir ilişkinin ardından Işıl Çıtak, Dilan'a hamile kalmıştır. Dilan Çıtak 1989 yılında dünyaya gelmiştir.

