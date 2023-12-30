İbrahim Tatlıses'in kızı Suudi Arabistan'da stattaydı! " İstiklal Marşımızı söyledikçe..."

MYNET- 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da derbiye çıkacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen bu yasak girişimi büyük tepkiyle karşılaşırken Süper Kupa'nın iptal edildiği sırada statta olan Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları kızları Melek Zübeyde Akkaş yaşananları paylaştı.

Alınan kararın ardından Türk taraftarlar stadda İstiklal Marşımızı söylemeye başladı. Melek Zübeyde ise o anları paylaşarak "İstiklal Marşımızı söyledikçe, yuhladıkça yüksek sesle müzik çalıyorlar" dedi.







