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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

17.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek şarkıcı olmaya karar verdi. 'Bileklerime Kadar Acıyo', 'Sen' ve 'Kehanet' gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesi kazanan İdo, fenomen Yasemin Şefkatli ile yaptığı evlilikle de sık sık adından söz ettiriyor. İdo'nun estetiksiz hali, görenleri şaşkına çevirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Geçtiğimiz ekim ayında fenomen sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine giren İdo'nun yıllar içindeki değişimi, görenleri şoke etti. İdo'nun estetiksiz haline, sosyal medyada yorum yağdı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İdo Tatlıses, 2014 yılında şarkıcılık yolunda ilk adımı attı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Kaç Kere, Buluşacaktık, İşimi Bilirim gibi tekli şarkılar yapan İdo Tatlıses, Bileklerime Kadar Acıyo şarkısıyla büyük ses getirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

İdo Tatlıses, 2021 yılında sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün eşliğinde dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Sosyal medyada epey aktif olan İdo Tatlıses'in, Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Eşi Yasemin Şefkatli ile aşk dolu paylaşımlar yapan İdo Tatlıses'in değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Değişime fazla kilolarından kurtularak başlayan İdo Tatlıses, ölüm orucuna girerek 2 haftada 8 kilo vermişti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Sonrasında burun estetiği yaptıran ve spora ağırlık veren İdo Tatlıses, bambaşka bir görünüme kavuştu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

İdo Tatlıses'in eski haline, sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Resmen yüz nakli olmuş'', ''Kaşları yeter'' ve ''Adam parayla yakışıklı olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''


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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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