İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! ''Resmen yüz nakli olmuş!''

Geçtiğimiz ekim ayında fenomen sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine giren İdo'nun yıllar içindeki değişimi, görenleri şoke etti. İdo'nun estetiksiz haline, sosyal medyada yorum yağdı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İdo Tatlıses, 2014 yılında şarkıcılık yolunda ilk adımı attı.

Kaç Kere, Buluşacaktık, İşimi Bilirim gibi tekli şarkılar yapan İdo Tatlıses, Bileklerime Kadar Acıyo şarkısıyla büyük ses getirdi.

İdo Tatlıses, 2021 yılında sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün eşliğinde dünyaevine girdi.

Sosyal medyada epey aktif olan İdo Tatlıses'in, Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Eşi Yasemin Şefkatli ile aşk dolu paylaşımlar yapan İdo Tatlıses'in değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Değişime fazla kilolarından kurtularak başlayan İdo Tatlıses, ölüm orucuna girerek 2 haftada 8 kilo vermişti.

Sonrasında burun estetiği yaptıran ve spora ağırlık veren İdo Tatlıses, bambaşka bir görünüme kavuştu.

İdo Tatlıses'in eski haline, sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Resmen yüz nakli olmuş'', ''Kaşları yeter'' ve ''Adam parayla yakışıklı olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.



