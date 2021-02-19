İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı ve saçlarıyla İbo Show'da hayranlarının karşısına çıkacak

Star Tv'de cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un sunucusu İbrahim Tatlıses yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. 9 yıllık aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen Tatlıses son olarak imaj değişikliğine de gitti.



İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak.

Yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Tatlıses, saçlarındaki değişimle dikkat çekti. Adeta 10 yaş gençleşen ünlü türkücünün yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.





