İbrahim Tatlıses’in torunları bakın kime benziyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerinin yüzünü bugün ilk kez gösterdi.

BEĞENİ YAĞDI

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti karelerini "Biraz çılgın aile" notuyla paylaştı. O karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

DEDESİNE BENZETİLDİ

Ünlü çiftin bebekleri baba İdo Tatlıses ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

Sosyal medyada; 'Ay bunlar küçük İbrahim Tatlıses', 'Biz anne diyorduk bu bebişler aynı dede ve baba', 'Anneleri ile alakası yok', 'Kocasının aynısını doğurmuş', 'Aynı dedesi'





