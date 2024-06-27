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  4. İbrahim Tatlıses’in torunları bakın kime benziyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İbrahim Tatlıses’in torunları bakın kime benziyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 16:58
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi. Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi. Ünlü çiftin 'Biraz çılgın aile' notu ile paylaştığı karelerine beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses’in torunları bakın kime benziyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerinin yüzünü bugün ilk kez gösterdi.

BEĞENİ YAĞDI

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti karelerini "Biraz çılgın aile" notuyla paylaştı. O karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YASEMİN İDO

DEDESİNE BENZETİLDİ

Ünlü çiftin bebekleri baba İdo Tatlıses ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

ido

Sosyal medyada; 'Ay bunlar küçük İbrahim Tatlıses', 'Biz anne diyorduk bu bebişler aynı dede ve baba', 'Anneleri ile alakası yok', 'Kocasının aynısını doğurmuş', 'Aynı dedesi'

Vitrin


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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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