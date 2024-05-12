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İbrahim Tatlıses'in torunu çok kızdı! "Bodrum'da 48 dairelik site içerisinde..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 13:51
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Tatlıses ailesinde mal mülk kavgası bitmiyor. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran dedesine sitem etti. Baran dedesinin bazı evlatlarına ev vermediğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in torunu çok kızdı! "Bodrum'da 48 dairelik site içerisinde..."

İbrahim Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ve torunlarıyla arasında uzun zamandır sorunlar var. Son olarak oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan Tatlıses'e bu sefer de torunundan tepki geldi.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran sosyal medyadan isyan etti.
Baran, dedesinin yedi çocuğunun içinden birisi erkek ikizi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Muğla'daki siteden ev verdiğini, kendilerine ise vermediğini söyledi.

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Ünlü türkücünün torunu Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyledi. Baran "Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı kefenimizde cep yok" dedi.

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