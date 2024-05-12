Yan Oda ekibi Şevval Sam'ı izlemeye gitti! Tarzı yine olay oldu

Dizinin başrol oyuncusu Şevval Sam, sevenlerinin karşısına çıktı. Konseri izleyenler arasında Yan Oda dizisinin ekibi de vardı. Dizi bitse de dostlukları süren oyuncular Şevval Sam’ın şarkıları eşliğinde eğlendi.

Dizide Şevval Sam’ın annesine hayat veren Melek Baykal, gecede Nazan Kesal, Derya Karadaş, Caner Cindoruk ve Nilsu Yılmaz’ın şarkılara eşlik ederken videosunu çekti.

Baykal videoyu "Canımız Şevvalimize geldik. Harika bir gece yaşıyoruz. Şevi harikasın" mesajıyla paylaştı. Nazal Kesal, kuliste ziyaret ettiği Şevval Sam’la karesini de ünlü şarkıcının annesi Leman Sam’ın “Daha Gidecek Çok Yolumuz Var” şarkısı eşliğinde yayınladı.



Şevval Şam yine iddialı tarzı ve güzelliğiyle "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.





