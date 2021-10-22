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İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim?

22.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı ve yine kendisinden 30 yaş küçük Ece adındaki bir kadınla yeni bir aşka imza attı.

İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim?

İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündem oldu. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı, Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Tatlıses geçtiğimiz gün bir kadınla el ele pozunu paylaşmış ve "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Ece adındaki bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Tatlıses kendisinden 39 yaş küçük sevgili buldu.

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Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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