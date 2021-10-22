İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Aşk pozu hakkında bomba iddia

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından genç bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı.

Tatlıses, paylaşımına, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" notunu düştü. Tatlıses'in yanındaki kişinin kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğu iddia edildi. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

SnobMagazin'in haberine göre; 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Tatlıses, kısa süre içerisinde ismini sır gibi sakladığı biriyle yeni bir aşka yelken açtı.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününe de katılmamıştı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor. Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı.



