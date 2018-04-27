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İbrahim Tatlıses İzmir'den milletvekili aday adayı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

İbrahim Tatlıses İzmir'den milletvekili aday adayı oldu

Daha önce AK Parti'den üç defa milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu defa memleketi Şanlıurfa'yı değil, ikamet ettiği İzmir'i tercih etti. Dördüncü kez şansını deneyecek olan Tatlıses'in asistanı Şule Çınlama, bugün saat 16.00 sıralarında AK Parti İzmir İl Başkanlığına gitti. Burada, görevlilere başvuru evraklarını teslim eden Çınlama, "İbrahim Bey'in başvurusunu yaptım. Hayırlı olur inşallah. Zaten birkaç gün içerisinde kendisi bir basın toplantısı düzenleyecek" dedi.

İZMİR'E TAŞINDI

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl İzmir'e taşınarak Üçyol semtinde restoran açmıştı.

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ibrahim tatlıses İzmir

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