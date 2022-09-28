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İbrahim Tatlıses kazada çarşafla saklanmaya çalışılmıştı! "Sevgiliyi saklamak için gerildi"

28.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Bodrum'da kaza geçiren ve araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'i kurtarma operasyonu sırasında görüntü alınmaması için kameraların önüne beyaz çarşaf gerilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bomba bir iddia geldi. Akay çarşafın gerilme sebebini İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisine bağladı.

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonet çarpışmış ve ünlü türkücü araçta sıkışmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında ise görüntü alınmaması için beyaz çarşaf serilmişti. Onur Akay'dan bu konu hakkında bir iddia ortaya atıldı.

YİNE KENDİSİNDEN 49 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ BULMUŞ

"İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül isminde bir kızla aşk yaşıyor ve onunla evlenmeyi düşünüyor" diyen Akay bombayı patlattı.

Onur Akay iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

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"Hatta İbrahim Bey’in geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında, arabasında yeni sevgilisi de vardı. Tatlıses'i kurtarma operasyonunda çarşaf gerilerek ne saklandığı da merak konusu olmuştu. Orada, evlenmeyi düşündüğü ve kendisinden 49 yaş küçük olan yeni sevgilisi Berka Gül saklanmıştı. Gül, kazada hafif yaralanmıştı.”

Tatlıses son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşamıştı.


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İbrahim Tatlıses sevgilisi yaşında
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