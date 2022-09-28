İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldı

Şaşalı bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses paraya kıydı. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgisini göstermek için ne kamyonla gül aldı ne de altın. İdo bunun için ilginç bir yola başvurdu.

İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.

Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Sabah'ın haberine göre; İdo Tatlıses bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.

İdo'nun bu hareketini duyanlar "Para fazla gelmiş" yorumları yaptı.



