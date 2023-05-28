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İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak için torununun evden çıkmasını istedi! Torunuyla davalık oldu

28.05.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert Tatlı dedesiyle davalık oldu. Tatlıses torununun evinden çıkması için dava açtığı iddiasıyla gündeme geldi. Dairesini kızı Dilan Çıtak'a vermek isteyen Tatlıses bu davayı neden açtığını da açık açık söyledi.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak için torununun evden çıkmasını istedi! Torunuyla davalık oldu

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert Tatlı ile ev yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı, Seyrantepe’de bulunan dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununa dava açtı.

'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisi için “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

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OĞLU AHMET TATLI'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açılan dava üzerine akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yedi farklı kuruma başvurduğunu ve Ege Üniversitesi’nden sağlık raporu aldığını söyleyen İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu:

Ekran Alıntısı

“Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için, onların beni deli olarak görmesini hazmedemediğim için o evde kalmalarını istemiyorum. Daha doğrusu evladım da değil, evladımın evladı. Ben bütün çocuklarıma bakıyorum. Bütün çocuklarıma ev veriyorum, giderlerini karşılıyorum. O da kendi evladınınkini karşılasın o zaman ben deliysem. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar.”

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İbrahim Tatlıses

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