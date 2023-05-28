Kardeşinden ilişki izni istemişti! Kourtney Kardashian'dan cesur pozlar

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilikleriyle ve cinsel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kardashian bir süre bebek yapmak için seks orucu bile yapmıştı.

Çift şimdilerde tüp bebek tedavisi deniyor. Bu süreçte evine gelen kardeşine "yumurtlamakta" olduğunu ve bu fırsattan hızla yararlanması gerektiğini açıklayarak 5 dakika ilişki izni istemişti. O anlar olay olmuştu.

Gündemde olan Kourtney Kardashian'dan cesur pozlar geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isim dekolteli hallerini ve doğal yatak pozlarıyla beğeni topladı.



Eşinin turnesine sık sık eşlik eden ünlü isim o anlardan karelerini de paylaşarak hayranlarına "Mutluluk" mesajı verdi.

