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Kardeşinden ilişki izni istemişti! Kourtney Kardashian'dan cesur pozlar

28.05.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evliliği sık sık gündeme geliyor. Son olarak tüp bebek tedavisi denedikleri ortaya çıkan çiftten Kourtney Kardashian evine gelen kardeşinden ve ekipten cinsel ilişki izni istemişti. Ünlü yıldız şimdi de cesur pozlara imza attı.

Kardeşinden ilişki izni istemişti! Kourtney Kardashian'dan cesur pozlar

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilikleriyle ve cinsel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kardashian bir süre bebek yapmak için seks orucu bile yapmıştı.

Çift şimdilerde tüp bebek tedavisi deniyor. Bu süreçte evine gelen kardeşine "yumurtlamakta" olduğunu ve bu fırsattan hızla yararlanması gerektiğini açıklayarak 5 dakika ilişki izni istemişti. O anlar olay olmuştu.

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Gündemde olan Kourtney Kardashian'dan cesur pozlar geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isim dekolteli hallerini ve doğal yatak pozlarıyla beğeni topladı.

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

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Eşinin turnesine sık sık eşlik eden ünlü isim o anlardan karelerini de paylaşarak hayranlarına "Mutluluk" mesajı verdi.

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Kourtney Kardashian travis kardashian

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